Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? İşte güncel kargo çalışma saatleri 2020!

1 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta kargo vermek isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinden İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı? Haberimizin içerisinden güncel kargo çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs’ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanız ile iletişime geçmeniz daha sağlıklı bir işleyiş sağlayacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede kargo ile ilgili detay yer aldı.

İşte bakanlığın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde istisna kapsamında olan kişiler kısmında yer alan ayrıntı:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar...

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?

1 Mayıs’ta kargoların çalışıp çalışmadığı firmaya göre değişiklik gösterecektir. Normal zamanda kargo çalışma saatleri ise şu şekilde;

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 08.30

Kapanış saati: 17.00

Hafta sonu: Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 09.00

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: Yurtiçi kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 08.30

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: MNG kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 08.30

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: Aras kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: Sürat kargo şubeleri Batı illerinde saat 09.00’da açılmaktadır; Doğu illerinde ise 08.30 açılış saati olarak belirlenmiştir.

Kapanış saati: Sürat kargo kapanış saati Batı illerinde 18.30 olarak belirlenmiştir; Doğu illerinde ise şubeler 18.00’de kapanmaktadır.

Hafta sonu: Sürat kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri saat 08.30-14.00 aralığında hizmet vermektedir.