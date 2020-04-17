Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Hafta sonu eczaneler kaçta açılacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmayacağı detaylı olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valisine sokağa çıkma yasağı hakkında genelge gönderdi. Genelge içerisinden açık olacak işletme ve yerler belirtildi. Bu hafta sonu Türkiye'de yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu eczaneler kaçta açılacak? Özellikle ilaç almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı hakkında 81 il valisine genelge gönderdi. 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak.

Genelgede temel ihtiyaç maddelerinin alınacağı eczaneler, fırın ve marketler açık olacak.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;

“18 Nisan Cumartesi günü 09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir. 18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü; Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.” denildi.

Ankara İzmir ve Kırıkkale'de ise eczaneler koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur." ifadesine yer verildi.