Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler neresidir? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve marketler çalışacak mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 1,2 ve 2 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak 30 Nisan 24:00 itibariyle başlayacak ve 2 Mayıs saat 24:00'de son bulacak. Sokağa çıkma yasağı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulanacak. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER NERESİDİR?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Korobavirüs salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelgeye göre, açık olacak yerler şu şekilde yer aldı;

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede marketlerin çalışıp çalışmayacağı da belli oldu.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR ÇALIŞACAK MI?

1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,