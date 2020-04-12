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  3. Sokağa çıkma yasağı saat 00.00'da sona erecek

Sokağa çıkma yasağı saat 00.00'da sona erecek

Sokağa çıkma yasağı saat 00.00'da sona erecek

İçişleri Bakanlığının COVID-19 ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge doğrultusunda hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 00.00'da sona erecek.

"Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van." Bu illerde 2 gün vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 00.00'da sona erecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde vatandaşların mağdur olmamaları için birçok iş yeri ve kurum istisna tutuldu.

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