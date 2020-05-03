Sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda olacak mı? Ramazan bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müminler “Ramazan bayramı ayın kaçında?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl koronavirüs nedeniyle diğer yollara göre daha farklı geçiyor. Bayram için plan yapan kişiler de tatilin kaç gün olacağını, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Diyanet dini günler takvimi...



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlıyor.

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

İBRAHİM KALIN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sosyal medyada Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına yönelik birçok paylaşım bulunuyor. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yasağın arefe günü başlayıp bayramın son gününe kadar devam edeceği, yani 4 gün olacağı yönünde. Diğer bir görüş ise yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar toplamda 9 gün olacağı yönünde. Kafalardaki soruların 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği tahmin ediliyor. Bayramda şehirler arası seyahat yasağı da devam ederken normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.