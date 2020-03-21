Sokağa çıkma yasağı nedir, kuralları neler? 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi?

Sokağa çıkma yasağı kuralları merak edip araştırılıyor. Corona virüsü etkisini göstermeye devam ederken salgının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların ve ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Peki, Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı hangi özgürlükleri kısıtlar? İşte detaylar...



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SON DAKİKA DUYURUSU

21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi’ iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa’da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”