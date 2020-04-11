Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı nedir? İşte tüm detaylar

Koronavirüse karşı alınan önlemler dahilinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı kaç gün?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığınca 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

11 Nisan 00:00 itibari ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 48 saat (2 gün) geçerli olacak. Buna göre bu illerde ikamet edenler (istisnalar hariç) hafta sonu evlerinde kalacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

PAZARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Pazartesi sokağa çıkma yasağı yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir."

"Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler."

"Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler."

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