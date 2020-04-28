Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? Başkan Erdoğan'dan son durum açıklaması!

Sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgının sonrası gerekli önlemler alınıyor. Nisan ayı boyunca hafta sonları salgını kontrol altına almak amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? Konu hakkında son açıklamayı Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptı. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HER HAFTA SONU OLACAK MI?

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan sokağa çıkma yasağı hakkında şu ifadeyi kullandı;

"İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur."

"Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu. "1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00’a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 14.00’e kadar açık olacak." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN DETAYLAR

-Coronaya karşı somut neticelerin almaya başladığı bir döneme giriyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, Avrupa’daki en iyi ülke konumundadır.

-Sağlık sistemimiz, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece Türkiye ile yetinmedik, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza sahip çıktık.

-40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduklarından sonra evlerine yolculuk ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

-Yurt dışında insanların kendi hallerine terk edildiği bir gerçektir. Türkiye’de ise hiçbir vatandaşımız kapıdan çevrilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır.

-Gerek mevcut gerek yeni açtığımız hastanelerimizle, sağlık kuruluşlarımızla tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllardır eleştirenler umarım biraz mahcup olmuşlardır.

-Maske, tulum, dezenfektan ve gıda gibi temel ihtiyaçlara kadar ülkemizin alt yapısını test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

-Biz kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek seviyelere ulaştık. Bugüne kadar 55 ülkeye malzeme desteği verdik. Son olarak ABD’ye, maske, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektanlardan oluşan malzemeleri yarın gönderiyoruz.