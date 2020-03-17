Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı nedir, kuralları nelerdir?

İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Sokağa Çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından durum ülkemizde de ele alındı. Corona virüs nedeniyle okulların, eğlence mekanlarının, camilerdeki toplu ibadetin ve spor salonlarının kapatılmasının ardından sokağa çıkma yasağı da sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Vaka sayısının önüne geçmek için alınabilecek bu kararın ardından neler olacağını merak eden kişiler de “Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?” sorusunu aratmaya başladı. İşte son durum…



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Corona virüs vaka sayısının artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde salgının yayılmasını engellemek ve önüne geçmek için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası gözler ülkemize çevrildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisinde ve ‘aksam.com.tr’de yer alacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR, KURALLARI NELERDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Türkiye’de sokağa çıkma yasası yetkisi nasıl kullanılır?

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi’ iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa’da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun a ve b bentleri de şöyle:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,