Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Son dakika sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika sokağa çıkma yasağı olacak mı? gündemde merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Corona virüs salgını nedeni ile gönüllü karantinanın uygulandığı ülkemizde birçok önlem alınmaya devam ediliyor. "Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyan vatandaşların diğer önlemlere de uymaları halinde salgının kırılması bekleniyor. Bu süreçt sokağa çıkma yasağı da sık sık gündeme geliyor ve bakanlara soru olarak yöneltiliyor. İşte son gelişmeler..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ardından bazı illerdeki köy ve beldelerde de karantina uygulamaları başladı. Bu yasağın kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. İşte son gelişmeler.

BİLİM KURULU TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca, basın açıklamasını saat 19.10’da yapacak.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin " Sokağa çıkma yasağı koyabiliriz. Güvenliğe, sağlığa, gıda tedariği yapanlara koymayacağız. Bunların dışında sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız." dedi.

Sokağa çıkma yasağı tartışmalarına değinen Soylu, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor. Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz" dedi.