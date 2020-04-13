Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sokağa çıkma yasağı her hafta mı olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılara değindi. Peki, Sokağa çıkma yasağı her hafta mı olacak? Yanıtı haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen sokağa çıkma yasağı devam edecek mi sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada: "Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık" ifadelerine yer verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasının tamamı...



"17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum"

"Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"

"Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı."

"Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar"

"Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı."

"IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."

"Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur"

Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz."