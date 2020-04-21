Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezası var mı?

Sokağa çıkma yasağı cezası var mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonu sağlamak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Başkan Erdoğan ise 23-26 Nisan arasında toplamda 4 gün olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine; 23,24,25 ve 26 Nisan’da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Genelgede koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararını alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların hızlıca alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını vurguladı.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. Yani para cezasına rağmen evine dönmeyenlere Türk Ceza Kanunu’nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca işlem yapılacak.