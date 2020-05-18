Sokağa çıkma yasağı 81 ilde mi uygulanacak? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Milyonlarca vatandaşın gözü bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınacak yeni kararlardaydı. Başkan Erdoğan, alınan yeni kararları ve kontrollü sosyalleşme takvimini açıkladı. Peki, Bayramda Sokağa çıkma yasağı 81 ilde mi uygulanacak? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 81 İLDE Mİ UYGULANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin merak ettiği konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Erdoğan "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.