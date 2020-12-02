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  • Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı
02 Aralık 2020 Çarşamba 06:59 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı
AA

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

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