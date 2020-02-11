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  3. Şöhreti elinin tersiyle itti: Köyümde çok mutluyum

Şöhreti elinin tersiyle itti: Köyümde çok mutluyum

Şöhreti elinin tersiyle itti: Köyümde çok mutluyum

İnşaatta sıva yaparken söylediği türküyle büyük beğeni toplayan Murat Akbaşlı (20), Zülfü Livaneli’nin dikkatini çekti.

Sosyal medyadan Akbaşlı’nın videosunu paylaşan Livaneli, kendisine ulaşarak konserine konuk sanatçı olarak davet etti. Teklifi reddeden, Van Saray’da çobanlık yapan Akbaşlı, “Beni aradığı için Zülfü Hoca’ya çok teşekkür ediyorum. Ben sahneye çıkmak istemiyorum. Köyümde çok mutluyum. Bana değil, gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar” dedi.

 


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