Şöhreti elinin tersiyle itti: Köyümde çok mutluyum

Sosyal medyadan Akbaşlı’nın videosunu paylaşan Livaneli, kendisine ulaşarak konserine konuk sanatçı olarak davet etti. Teklifi reddeden, Van Saray’da çobanlık yapan Akbaşlı, “Beni aradığı için Zülfü Hoca’ya çok teşekkür ediyorum. Ben sahneye çıkmak istemiyorum. Köyümde çok mutluyum. Bana değil, gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar” dedi.