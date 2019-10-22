Başkan Erdoğan ve Putin'den Soçi'deki kritik zirve sonrası ortak basın toplantısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşti.

Kritik zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve Putin'in ortak basın açıklaması bekleniyor.

İki liderin baş başa görüşmesinde masada Barış Pınarı Harekatı ve Suriye vardı. Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinde bu başlıklar öne çıktı:

"GÖRÜŞME HAREKATA CİDDİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK"

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

PUTİN: GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.