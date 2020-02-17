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  3. Sobayı tutuşturmak için döktükleri tiner parladı, çıkan yangında iki kişi yaralandı

Sobayı tutuşturmak için döktükleri tiner parladı, çıkan yangında iki kişi yaralandı

Sobayı tutuşturmak için döktükleri tiner parladı, çıkan yangında iki kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldıkları evde sobayı tutuşturmak için döktükleri tinerin parlaması sonucu çıkan yangında iki kardeş yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde yaşayan iki kardeş, evlerinde çıkan yangın sonucunda ölümle burun buruna geldi.

İHA'nın haberine göre, birkaç ay önce inşaatlarda çalışmak için Van'dan İzmir'e geldikleri öğrenilen Ruhat Çelik ile Rojhat Çelik kardeşler, ısınmak için sobaya odun ve kömür atıp tutuşturmak istedi. İki kardeşten Ruhat Çelik'in, çabuk tutuşması için sobaya döktüğü tiner bir anda parladı.

Tutuşan tiner şişesi büyük bir gürültü ile patlarken, evde yangın çıktı. Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. İki kardeşin acı içindeki feryadını duyan komşuları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

İki kardeş, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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