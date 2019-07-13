Bebek Otel'de skandal! Ayrımcılık tavan yaptı

Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'de sular durulmuyor.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde iş adamı Engin Yakut'un iki Arap misafiri ile rezervasyonu yaptırıp gittikleri otele kılık-kıyafetten ötürü alınmadıkları ve bu talimatın görevlilere Muzaffer Yıldırım tarafından verildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Yaşanan olay sonrasında Engin Yakut şikayetçi oldu. Muzaffer Yıldırım, verdiği ifadesinde, 'Böyle bir talimat vermediğini' dile getirdi.

MÜŞTERİLER KAPIDAN DÖNDÜ

Ancak Bebek Otel, Muzaffer Yıldırım'ın satın almasından sonra birçok hadise ile karşı karşıya kaldı. Yaşanılan son olayda Anadolu Efes'in teknik direktörü Ergin Ataman'ın çocuğu ile Bebek Otel'e yemek yemeye gitmesi ve çocuğundan ötürü içeri alınmaması dikkat çekti. Selma Türkeş'in de yeteri kadar şık olmadığı için otele alınmamasının ardından Tuncay Özilhan, Selma Çilek gibi isimlerin de kapıdan içeri giremediği konuşuluyor. Sosyetik bir güzelin taytlı olduğu için, ünlü bir yapımcının salaş kıyafetleri nedeniyle, motosikletiyle gelen misafirlerin ise motorcu kıyafetleri ile içeri alınmaması gibi daha birçok şikayet ve olay, Bebek Otel'in kıyafet kurallarını faşizan bir tutuma dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Bebek Otel'in en eski müdavimleri olan Bebek'in yaşlı sakinleri de otele adım atamaz oldu.

Yıldırım'ın kıyafet kuralı mı koyduğu yoksa bir giz oluşturup orada bir Soho House oluşturma kafasında olup olmadığı meçhul... Eğer turizm ruhsatlı, turist ve misafirlere hizmet veren, eskiden bir ruhu olan Bebek Otel'de bu soğuk ve ayrımcı tavırlara devam edilirse; korkarım misafirler göz retina taramasına, parmak ucu okuyucusuna tabi tutulup erkekler smokinleriyle, kadınlar da şık abiyeleriyle otele girebilecekler.