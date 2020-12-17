17 Aralık 2020 Perşembe 11:54 | Son Güncelleme:
Skandal üniversite sözlerine Altun'dan yanıt
Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkındaki skandal sözlerinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir." dedi.
Üniversiteler hakkında skandal sözlere imza atan Ebubekir Sofuoğlu tepki çekmeye devam ediyor. Sofuoğlu'na bir yanıt da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sofuoğlu'nun sözlerine karşılık verdi.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.