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05 Haziran 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Siyasi partilere düzenleme için mesai başlıyor

Siyasi partilere düzenleme için mesai başlıyor

AK Parti MYK'da Başkan Erdoğan'ın ‘üzerinde çalışma yapalım' talimatı vermesi üzerine AK Parti kurmayları “Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'yla ilgili mesaiye başlıyor.

OSMAN NURİ CERİT

Siyasi partiler kanunda ele alınacak başlıklardan biri, partilerin seçime girme yeterliliği olacak. Mevcut yasada, yeni kurulan bir partinin Meclis’te grup kurması seçimlere girmesini sağlıyor. Milletvekili transferinin bu çalışmada gündeme gelmesi bekleniyor. Seçim yasasında baraja ilişkin alternatifler de gözden geçirilecek. Bu kapsamda yüzde 10 olan barajın aşağıya çekilmesi, dar ya da daraltılmış bölge tek tek değerlendirilecek. Kanun kapsamında CHP’nin yönetiminde olan İş Bankası’nın da hazineye devri görüşülecek. 

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