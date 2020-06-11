Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8427
  • 7,7474
  • 381.619
  • 109155
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
11 Haziran 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:

'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan İsmail Dükel, Müyesser Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

(AA)

ABD'de siyasi kriz büyüyor... Seattle Belediye Başkanı'ndan Trump'a, 'sığınağına dön' yanıtı!
TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
Emlak Konut - Advertorial
İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
İmamoğlu'ndan Yunanistan'ı sevindiren Ayasofya açıklaması: İhtiyaç olduğuna inanmıyorum
Hafter'in vahşeti ortaya çıktı! 4 toplu mezar bulundu

Hafter'in vahşeti ortaya çıktı! 4 toplu mezar bulundu

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

Ünlüler sezonu açtı! İşte sosyal medyayı sallayan t

Ünlüler sezonu açtı! İşte sosyal medyayı sallayan tatil paylaşımları...

Kekik otunun faydaları nelerdir? Kekik otunun bilinmeyen özelliği

Kekik otunun faydaları nelerdir? Kekik otunun bilinmeyen özelliği