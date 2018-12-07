SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Çağlar: Siyasal iletişim stratejilerinde keskin dönüşümler yaşanacak

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Adayların Sosyal Medya Stratejisi: Twitter Raporu"nu yayımlandı.

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörlüğünden İsmail Çağlar, Seca Toker, Metin Erol ve K. Hülya Akdemir'in kaleme aldığı raporda sosyal medyanın seçmen üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunun altı çizildi.

Rapor, 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi için aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in Twitter üzerinden yürütmüş oldukları siyasal iletişim stratejilerini analiz ediyor. Bu bağlamda raporda siyasetçilerin vaatleri, icraatları, gündeme ait görüş ve düşünceleri atmış oldukları tweetler üzerinden sistematik ve söylem analizi yöntemiyle analiz ediliyor.

Partilerin ve siyasilerin iyi bir sosyal medya stratejisi izleyerek, halkla, kısa sürede etkili bir diyalog geliştirebileceğine dikkat çeken rapor, siyasilere geniş kitlelere hitap etme fırsatı vermesi, siyasetçiler ve halk arasında aracısız bir iletişim kurmayı kolaylaştırması, herkes için ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle sosyal medya ve siyaset arasındaki ilişkinin her geçen gün kuvvetlendiğini vurguluyor.

Türkiye'deki sosyal medyanın siyasi bir kanal olarak kullanımı ve siyasi parti liderlerinin sosyal medya performansları hakkında derin analizler sunan rapor, dünyanın birçok yerinde seçim propagandalarının sosyal medya üzerinden yapıldığını belirtiyor.

Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan siyasilerin halk tarafından daha çok benimsendiğini öne süren rapor, Twitter kullanımına odaklanıyor ve Twitter’daki takipçi sayılarının, gönderilerinin aldığı beğenilerin ve paylaşımlarına yapılan yorumların siyasilerin popülaritesini arttırmaya önemli bir katkı sunduğunu aktarıyor.

Türkiye'de sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine sonuçlar sunan raporda, siyasiler açısından seçmen kitlesine ulaşmanın bir gereklilik haline geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2000'li yıllardan sonra siyasilerin seçim propagandasını yürütmek için başvurdukları temel mecralardan biri haline gelen Twitter, adaylara eşit koşullarda rekabet etme imkanı sağlıyor. Twitter'ın dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan ücretsiz bir sosyal medya platformu olması da siyasilere mesajlarını kısa sürede, masrafsız ve zahmetsiz iletme imkanı sunuyor. Bu nedenle 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi gelecek siyasi olaylar üzerinde de sosyal medya büyük bir etkiye sahip olacaktır."

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerine yönelik AK Parti'nin izleyeceği yeni seçim kampanyasıyla ilgili dün yaptığı, "Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz." açıklamasını da değerlendirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, siyasal iletişim stratejileri konusunda keskin değişim ve dönüşümler yaşanacağının açık bir göstergesi. Bu açıklama doğrultusunda partilerin seçim kampanyalarını daha çok sosyal medyadan yöneteceğini ön görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

(AA)