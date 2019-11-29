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Siyanürün halka satışı yasaklandı

Siyanürün halka satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile siyanürlü bileşeklerin halka satılması yasaklanırken, siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ile beyanname ile yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüsti dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını içeriyor. 

HALKA SATILMAYACAK

Yönetmeliğin ekinde yer alan "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar" başlığına da yeni maddeler getirildi. Buna göre: Siyanürlü bileşikler; hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, tanımlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva siyanür oksit; civa (II) oksisiyanür, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak. Tedarikçi, bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANIMA BEYANNAME ŞARTI

Siyanürlü bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan "Son Kullanıcı Beyannamesi"ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlü olacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletecek.

(DHA)


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