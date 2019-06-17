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  3. Siverek'te 6 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada

Siverek'te 6 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada

Siverek'te 6 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahla vurularak 2 kişinin ise trafik kazasında öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kavga, geçtiğimiz Cumartesi günü Siverek'e bağlı Çeltik Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzol Aşireti'ne mensup akraba kişiler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol (42), Mustafa Serdar(24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybederken, Rıdvan Buluş (30), Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Silahlı kavga cep telefonu kamerasında
Yaşanan kavga çatışmaya dönmüştü. Çatışmada ayrıca Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın cep görüntüleri de ortaya çıktı. Olay sırasında bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, tarlada başlayan taşlı-sopalı kavganın ardından 3 otomobille gelen kişilerin olaya karışmasıyla tartışma silahlı çatışmaya dönüştüğü görülüyor. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların da araya girdiği olayda peş peşe açılan ateş sonucu aralarında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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