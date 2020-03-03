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  3. Sivas'taki 'Duman' operasyonunda 26 kilo kaçak tütüne el konuldu

Sivas'taki 'Duman' operasyonunda 26 kilo kaçak tütüne el konuldu

Sivas'taki 'Duman' operasyonunda 26 kilo kaçak tütüne el konuldu

Sivas'ta Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik "Duman" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda kilolarca kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen Duman operasyonunda 26 kilo 615 gram kaçak tütüne el konuldu.

İl genelinde 39 iş yeri, 30 ekip ve 68 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde; 26 kilo 615 gram kıyılmış tütün,752 dal dolu makaron, 81 dal boş makaron, 193 paket sigara filtresi ele geçirildi. 4 kişi hakkında 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmak suçundan toplamda 2 bin 556 TL idari para cezası uygulandı.


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