21 Mayıs 2020 Perşembe 18:40 | Son Güncelleme:
Sivas'ta şaşırtan trafik kazası: Otomobilin bagajından buzağı çıktıac
Sivas'ta trafik kazasına karışan otomobilin bagajından buzağı çıkması şaşkınlığa neden oldu.
İsmail Morgül yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil ile Fikrettin Karatepe idaresindeki 58 AAK 514 plakalı kamyon, Mısmılırmak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Meryem ve Gülşen Morgül yaralandı.
Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada, otomobilin bagajında bulunan buzağı dikkati çekti.
Morgül tarafından veterinere götürüldüğü öğrenilen buzağı, sürücünün kaza yerine gelen yakınlarına teslim edildi.
(AA)