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  3. Sivas'ta korkutan şüphe! 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta korkutan şüphe! 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta korkutan şüphe! 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul yemekhanesinde öğle yemeği yiyen öğrencilerden bir bölümü yemek sonrasında rahatsızlandı. İlk etapta rahatsızlanan 22 öğrenci okula çağrılan ambulanslar ile Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler hastanede; halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile tedavi altına alındı.

Öğrenciler arkadaşlarının okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandıklarını ileri sürdü.


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