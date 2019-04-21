Sivas'ta kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, gün boyu devam eden soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen ise eksi 10 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar nisan ayının son günlerinde karın şaşkınlığını yaşarken, bir taraftan da hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

(DHA)