Sitede havuz skandalı! Ayrımcılığa savcılık el koydu

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Belgüzar Ö., Tayfur S., Hüseyin S., Ceyhun Ç.'nin Erdemli'de bulunan ASSA Sahil Konutları Sitesi'nde yönetim kurulu üyesi oldukları, müşteki H.B.'nin ise bu sitede kat maliki olduğu belirtildi.

"HAŞEMAYLA HAVUZA GİRMEK YASAK"

23 Haziran günü müşteki H.B.'nin kızları olan 13 yaşındaki B. ve 9 yaşında olan A.'nın havuza girmek istedikleri, site yöneticisi olan şüpheli Bergüzar Ö.'nün çocukların haşemalı olduğunu ve site yönetim kararına göre haşemayla havuza girmenin yasak olduğunu gerekçe göstererek havuza girmelerine mani olduğu kaydedildi.

İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Şüpheliler, olayda ayrımcılık kastlarının bulunmadığı, site yönetim kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümleri gereği havuza haşema ile girilemeyeceğini, bu nedenden dolayı müştekilere müdahale edildiğini ileri sürdü.

"HAKSIZ VE AYRIMCI TUTUM"

İddianamede; ayrımcılığın ırk, etnik köken, cinsiyet, din gibi bir takım sebeplere dayanarak kişilere karşı uygun olmayan, farklı davranışlarda bulunulması olduğu, burada iş yerinde ya da malların veya hizmetlerin alımında yapılan ayrımcılığın cezalandırıldığı, fiili suç haline dönüştüren kişilere sahip oldukları aidiyetleri nedeniyle takınılan ön yargılı tutum olduğu, ön yargının ise başka şahıs veya gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayrımcı tutumlar olduğu vurgulandı.

Savcılık, müşteki H.B.'nin kat maliki olduğu tatil sitesinde bulunan havuza kız çocuklarının haşema diye tabir edilen deniz ve havuz kıyafeti ile girmesi nedeniyle site yönetim kurulu olan şüpheliler tarafından uyarıldığını ve buna ilişkin de site yönetim kurulu olarak karar alındığını ifade etti. Site yönetimi tarafından sağlanan havuz hizmetinden müştekinin haşema kullanmasından dolayı mahrum kalmasını sağlayan düzenlemelerin ve fiilerin Türk Ceza Kanunu'nca korunan 'Ayrımcılık' maddesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

DAVA AÇILDI

Şüpheliler Belgüzar Ö., Tayfur S., Hüseyin S. ve Ceyhun Ç.'nin 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları redderken alınan kararın tüm site sakinlerinin talebi üzerine olduğunu ileri sürdüler.



SABAH