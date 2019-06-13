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13 Haziran 2019 Perşembe 09:07 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:07

Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle tünelin Bomonti istikameti trafiğe kapatıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

(AA)

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