Şişli Beşiktaş son dakika seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son durum

Şişli Beşiktaş son dakika seçim sonuçları en çok arananlar listesinde ilk sırada yerini aldı. 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı tüm hızıyla araştırılıyor. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek seçmenler sandık başına gidip kendi ikamet ettikleri ilçelerden oy kullanacak. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uyguluyor. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirleniyor Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran 2019 seçim sonuçları sitemizde yer alacak. Şişli Beşiktaş son dakika seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı için haberimizi inceleyebilirsiniz..

Açıklanmaya başlayan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Şişli'de ve Beşiktaş'ta Ekrem İmamoğlu önde görünüyor.



23 HAZİRAN 2019 SEÇİMİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanmama cezası henüz netlik kazanmadı. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

23 HAZİRAN OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti ödemesi Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.