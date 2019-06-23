Şişli Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum ne? cevabı en çok merak edilen sorulardan biri oluyor. Yerel seçimlerin yapılmasına ve sonuçlarının açıklanmasına artık sadece saatler kaldı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için oy verme işlemi saat 08.00´den itibaren başlayacak. Vatandaşlar saat 17.00´de oy verme işlemine son verecek. Şişli ve Beşiktaş Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu 23 Haziran oy oranı nasıl olacak? araştırılmaya başladı. Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Şişli Beşiktaş seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı son dakika gelişmeleri için haberimizi okuyabilirsiniz..

ŞİŞLİ BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Şişli Beşiktaş seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Şişli- Beşiktaş 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Sandıklar henüz açılmadığı için Binali Yıldırım oy oranı da belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman haberimiz içerisinden Binali Yıldırım oy oranına ulaşabilirsiniz.

ŞİŞLİ SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NELER YAŞANDI?

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Nihal Yıldırım olurken, CHP'nin adayı Muammer Keskin oldu. Saadet Partisi'nin adayı Muharrem Çam, DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül olarak belirlenmişti. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Nihal Yıldırım: % 20,72, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin: % 48,84, DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül: % 28,77, Saadet Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Maharrem Çam: % 0,06 oy aldı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 Ardahan doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini Ardahan'da tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. 1992 yılında da Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nden mezun oldu.

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü.

1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli'de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı.

1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı.

1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

SMM Denetim A.Ş.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli'de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Keskin evli ve 2 çocuk babası.

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NELER YAŞANDI?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş’ta 139 bin 673 kayıtlı seçmenden 113 bin 666’sı 415 sandıkta oy kullandı. Oyların 110 bin 665’i geçerli sayıldı. CHP yüzde 73.06, MHP yüzde 16.32, İYİ Parti yüzde 6.99, TKP yüzde 0.81, Saadet Partisi yüzde 0.76 ve DSP yüzde 0.59 oy aldı. CHP adayı Rıza Akpolat 80 bin 855 oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanı oldu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.