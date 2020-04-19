Şırnak'tan güzel haber geldi! 3 hasta taburcu edildi

Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve muvazzaf bir askerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Hastalar, 15 günlük tedavi sonucu sağlığına kavuştu.



Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşliğinde evlerine uğurlanırken hastalar da onlara alkışla karşılık verdi.