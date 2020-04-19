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  3. Şırnak'tan güzel haber geldi! 3 hasta taburcu edildi

Şırnak'tan güzel haber geldi! 3 hasta taburcu edildi

Şırnak'tan güzel haber geldi! 3 hasta taburcu edildi

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 3 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve muvazzaf bir askerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastalar, 15 günlük tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşliğinde evlerine uğurlanırken hastalar da onlara alkışla karşılık verdi.


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