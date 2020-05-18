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  3. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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