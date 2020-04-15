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  3. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 terörrist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 terörrist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 terörrist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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