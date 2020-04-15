Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 terörrist etkisiz hale getirildi
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.