Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0458
  • 6,5566
  • 306.958
  • 120967
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen PKK ve FETÖ/PDY üyesi 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

(DHA)


Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti
Hadise'den Aslı Enver açıklaması
Sürpriz aşk patladı!
Boşanma iddialarına son noktayı koydu
Merve Özbey'den bebek açıklaması

HDP Önünde Eylem Yapan Bir Anne Daha Evladına Kavuştu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri yayınladı! İşte taklit veya tağşiş yapılan ürünler...

ABD Başkanı Trump, Daytona 500'ün açılış törenine katılarak ilk yarışın başlama emrini verdi