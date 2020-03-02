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  3. Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 15 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK’ya yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi ise ilgili birimlere teslim edildi.

İHA

 


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