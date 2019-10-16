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  3. Şırnak'ta sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi

Şırnak'ta sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi

Şırnak'ta sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi

Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra okulunda eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Tatil edilen okulların isimleri, valiliğin internet sitesinde paylaşıldı.  (AA)

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