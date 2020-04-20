Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13- 19 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör ve gümrük kaçağı 810 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi ise gözaltına aldı.