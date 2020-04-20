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  3. Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13- 19 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör ve gümrük kaçağı 810 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi ise gözaltına aldı.


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