Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7753
  • 6,5806
  • 264.592
  • 95.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şırnak'ta bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, bir araçta 6 bin 700 fişek ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 7,62 milimetre çapında 6 bin 700 fişek bulunan araçtaki S.Ç. ve C.A. gözaltına alındı. Mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi