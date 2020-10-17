17 Ekim 2020 Cumartesi 10:06 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.