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17 Ekim 2020 Cumartesi 10:06 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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