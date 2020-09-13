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13 Eylül 2020 Pazar 14:47 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi. 

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