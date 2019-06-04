Şırnaklı terör mağduruna çifte bayram

Yaklaşık 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelen terör mağdurlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan bin 423’ü tamamlandı. Bu konutlardan 304’ünün anahtarı noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, bin 119 konut ise bayramın hemen ardından teslim edilecek. Kalan konutlar ise yıl içerisinde tamamlanacak.

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Yapılan kura çekiminde evine kavuşan terör mağduru vatandaşlardan Abdullah Çoban, bayram öncesinde çifte sevinç yaşadıklarını ifade etti.