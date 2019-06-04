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04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

Şırnaklı terör mağduruna çifte bayram

Şırnaklı terör mağduruna çifte bayram

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan mağdurlar için yaptırılan konutların teslimine başlandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelen terör mağdurlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan bin 423’ü tamamlandı. Bu konutlardan 304’ünün anahtarı noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, bin 119 konut ise bayramın hemen ardından teslim edilecek. Kalan konutlar ise yıl içerisinde tamamlanacak. 

YENİ EVİNE KAVUŞTU 

Yapılan kura çekiminde evine kavuşan terör mağduru vatandaşlardan Abdullah Çoban, bayram öncesinde çifte sevinç yaşadıklarını ifade etti.

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