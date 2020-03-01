Sınırsız göç: Mülteciler Avrupa kapısında... İşte son gelişmeler

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok kentinden Edirne, Çanakkale ve İzmir’e yönelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için verdiği mücadele, zorlu şartlar altında sürüyor.

Türkiye’nin, sığınmacı ve göçmenler için “açık kapı politikası” uygulayacağının açıklanmasının ardından binlerce sığınmacı ve göçmen Pazarkule ve Kapıkule sınır kapılarına yöneldi.

Düzensiz göçmenler, Yunanistan polisinin tel ve jilet kullanarak barikatlar oluşturduğu tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

TÜRKİYE’DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI

İçişleri Bakanlığının verdiği son rakamlara göre, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358’e ulaştı.

MİDİLLİ VE SAKIZ ADALARINDA İSYAN ÇIKTI

Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) ve Sakız (Chios) adalarında eylem düzenleyen Yunan halkı, göçmenlerin anakaraya taşınmasını istedi. Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Associated Press’in aktardığına göre, eylemciler, Midilli ve Sakız adalarında yeni göçmen kampı inşa etmek için getirilen iş makinelerini ve polisleri engellemeye çalıştı. Polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericiler ise çöp kamyonlarının direksiyonuna geçerek limanı kapatmaya çalıştı.

Yaşanan çatışmalarda pek çok Yunan vatandaşı yaralanarak hastaneye taşındı.

BM: “BU TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL”

Birleşmiş Milletler 74 Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammed Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “En iyi çözüm (Suriyeli) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmak ve Türkiye’ye destek vermektir.” diye konuştu.

AB’Yİ GÖÇ KORKUSU SARDI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Von der Leyen, önceliklerinin Yunanistan ve Bulgaristan’a tam destek sağlamak olduğunu kaydetti.