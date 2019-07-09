Suriye sınırında orman yangını! Türkiye önlem için harekete geçti

Alınan bilgiye göre, Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları sürüyor.

TÜRKİYE'YE SIÇRAMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Top atışları sonucunda Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında orman yangını çıktı. Yangın sonucu yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor. Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının Türkiye'ye sıçramaması için ekipler önlem aldı.

AA