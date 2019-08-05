Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sınırda hareketlilik... Türkiye'nin kararından sonra terör örgütünü korku sardı

Sınırda hareketlilik... Türkiye'nin kararından sonra terör örgütünü korku sardı

Sınırda hareketlilik... Türkiye'nin kararından sonra terör örgütünü korku sardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sınırın sıfır noktasındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Ekin Kayadibi ve Zeki Mikyas çifti, 2017 yılında Iğdır´da bulunan 3200 rakımlı Zor Dağı´nın zirve

İlginç Nikah Töreni! Dağın Zirvesinde Evlendiler...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanlara dostluğu öğreten hayvanlar

Dağ zirvesinde nikah töreni