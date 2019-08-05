Sınırda hareketlilik... Türkiye'nin kararından sonra terör örgütünü korku sardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.
Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.
Sınırın sıfır noktasındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.
(İHA)