Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7749
  • 6,5685
  • 261.57
  • 94.865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'ye bağlı Doyran köyünde, sınır birliği ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi, askeri yasak bölge içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan U.D. ve U.Ö. oldukları belirlendi. 2 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

İpsala'ya bağlı Paşaköy'de ise sınır birliği ekiplerince yapılan denetimlerde 1 kişi askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüphelinin sorguda, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da yakalanarak, Türkiye'ye geri gönderilen ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan devam eden mahkemesi olan N.Ş. olduğu tespit edildi. N.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Eser Yenenler eşini taklit etti
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var