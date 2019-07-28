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  3. Sınır ötesi harekatla PKK üsleri yerle bir

Sınır ötesi harekatla PKK üsleri yerle bir

Sınır ötesi harekatla PKK üsleri yerle bir

TSK, teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandıkları bölgelere yönelik hava harekatlarından etkili sonuçlar almaya devam ediyor.

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçağın katıldığı, İHA’lar, SİHA’lar, Erken İhbar ve Kontrol uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı, Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz’daki harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

255 hain öldürüldü

Böylece Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 255 oldu. Harekatlarda teröristler tarafından kullanılan mühimmat depoları ve silah mevzileri de imha edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı dün de Pençe Harekatı ile koordineli olarak Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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