Sınır kapatıldı, aile bölündü!

İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1.5 yıl önce Alanya’ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran’daki mülklerini satıp, Alanya’dan ev almaya karar verdi. İran’daki gayrimenkullerine alıcı çıkınca da çift, 9 Şubat’ta kan hastası kızları Soruşa’yı (8), piyano hocası Siyaveş Shahani’ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine döndü. Ancak 12 Şubat’ta geri dönmeyi planlayan çift, İran’da, ‘yurtdışından geldikleri’ gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Çiftin Türkiye’ye girişlerine izin verilmedi.

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Soruşa’nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük Soruşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek, “Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Akşamları onlar için ağlıyorum. Benim daha önce ağabeyim öldü. Lütfen ailemi bana getirin” dedi.

Piyano hocası Siyaveş Shahani ise, “Devlet büyüklerinden isteğimiz, bu kızın ailesine kavuşması. Her ay kan ve ilaçlarını alması gerekiyor. Biz bunları yapamıyoruz” dedi.

‘ANNEM ÖLMEMDEN KORKUYOR’



Kızıyla görüntülü konuşan anne Melihe Koştinetikhoşa, gözyaşlarını tutamazken, 1.5 aydır ailesinden ayrı olan Soruşa Koştinetikhoşa şunları söyledi: “Annem Türkiye’ye gelmek ve beni yeniden görmek için çok telaşlanmış. İran sınırdan geçebilirler demiş ama Türkiye onların gelmesine izin vermemiş. Ağabeyim öldüğü için benim de ölmemden korkuyor.”

