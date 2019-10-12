Sınır hattındaki gazetecilere alçak saldırı
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı’dan, Nusaybin’e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.
2 AA MUHABİRİ YARALANDI
Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Gazetecileri özel harekat polisleri tahliye etti. Gazetecilere ateş açan teröristlerin bulunduğu bölge top atışlarıyla imha edildi.