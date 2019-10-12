Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sınır hattındaki gazetecilere alçak saldırı 

Sınır hattındaki gazetecilere alçak saldırı 

Sınır hattındaki gazetecilere alçak saldırı 

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı’dan, Nusaybin’e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.  

2 AA MUHABİRİ YARALANDI

Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Gazetecileri özel harekat polisleri tahliye etti. Gazetecilere ateş açan teröristlerin bulunduğu bölge top atışlarıyla imha edildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?</p> <p>Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sord

Vatandaştan Barış Pınarı Harekatına Tam Destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pakistan halkından Barış Pınarı desteği

Harekatın adı neden Barış Pınarı? Başkan Erdoğan böyle anlattı