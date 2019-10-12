Sınır hattındaki gazetecilere alçak saldırı 

Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

2 AA MUHABİRİ YARALANDI

Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Gazetecileri özel harekat polisleri tahliye etti. Gazetecilere ateş açan teröristlerin bulunduğu bölge top atışlarıyla imha edildi.